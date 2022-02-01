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Entes y Servicios
INSTITUCIONAL
Autoridades
Escudo Provincial
Bandera
Constituciones
Historia
Provincialización TDF
MINISTERIOS
Jefatura de Gabinete
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos
Economía
Obras y Servicios Públicos
Producción y Ambiente
Salud
Bienestar Ciudadano y Justicia
Educación
Trabajo y Empleo
Legal
Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales
Representación Política
TRÁMITES
Interno GobTdf
Ciudadano
Proveedores
Entes y Servicios
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